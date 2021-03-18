بعد علاقات متوترة بسبب النزاع في شرق المتوسط ... اتصال يجمع قادة الاتحاد الأوروبي وإردوغان الجمعة

تعقد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اتصالا عبر الفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجمعة، بحسب ما أفاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الخميس.

وتأتي المحادثات في وقت تسعى المفوضية الأوروبية وأنقرة إلى تحسين العلاقات بينهما بعد تصاعد التوتر العام الماضي على خلفية النزاع بشأن شرق المتوسط.

ومن المقرر أن يبحث قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وضع العلاقات مع أنقرة خلال قمة مرتقبة في بروكسل الأسبوع المقبل.

وتدهورت العلاقات بعدما أرسلت أنقرة بشكل متكرر سفينة للتنقيب عن رواسب الغاز في المياه المتنازع عليها في شرق المتوسط، ما أثار حفيظة التكتل وخصوصا اليونان وقبرص.

لكن الطرفين يسعيان لحل خلافاتهما في وقت استأنفت أنقرة محادثاتها مع أثينا وسعت لإنهاء الخلاف مع بروكسل.

وعلى خلفية تحسن العلاقات، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر على تأجيل فرض عقوبات على أنقرة خشية أن يؤدي ذلك إلى عرقلة جهود التقارب بين الطرفين.

وتأتي محادثات الجمعة في الذكرى الخامسة لاتفاق مهم تم التوقيع عليه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لخفض عدد المهاجرين الفارين خصوصا من الحرب في سوريا إلى التكتل.