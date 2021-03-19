شاهد: بعد التراجع عن تعليق استعماله ... رئيس الوزراء الفرنسي يتلقى جرعة من لقاح أسترازينيكا

تلقى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم، الجمعة، جرعة من لقاح أسترازينيكا الذي أعلنت عدّة دول أوروبية تعليق استخدامه على خلفية مشاكل مرتبطة بجلطات الدم.

وكانت فرنسا، التي تشهد موجة ثالثة من الوباء وارتفاعاً في الإصابات، وفرضت إغلاقاً تاماً في عدة مناطق، كانت قد علقت استخدام اللقاح الذي تنتجه الشركة السويدية-البريطانية بالتعاون مع مختبرات أكسفورد، لمدة 24 ساعة فقط.

وأعادت الحكومة السماح باستعمال اللقاح مجدداً بعدما قررت وكالة الأدوية الأوروبية أنه آمن وفعال. في السياق، أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن فوائد أسترازينيكا أكثر من مخاطره.