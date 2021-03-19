قام عشرات الموسيقيين التابعين لأوبرا بوردو بالغناء من أمام المسرح الكبير في المدينة الفرنسية الواقعة جنوب غرب البلاد، دعماً للعاملين في قطاع الفنون والثقافة، أكثر المتضررين بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها السلطات الفرنسية منذ أكثر من عام على القطاع لمكافحة جائحة كورونا.
وقالت إميلي سارن، وهي مؤلفة فرنسية تواجدت بين الحشود، إن "ما يربطنا هو الثقافة، جميع أنواع الثقافات، إن كانت الموسيقى، المسرح، الغناء، الكتابة، الرسم أو الفنون البصرية، ولكن أكثر ما يربطنا اليوم هو الشعور بعدم الاستقرار. ولا أعلم تماما إن كان هؤلاء الأشخاص الذين يأتون لمشاهدة البرامج والاستماع إلى الموسيقى وقراءة الكتب يدركون مدى صعوبة القيام بعملنا اليوم".
No Comment المزيد من
شاهد: حدائق بكين تعج بالزوار مع اقتراب موسم الربيع
شاهد: لوحة فنية لفتاة إثيوبية على شاطئ بريطاني بمناسبة اليوم العالمي للمياه
شاهد: في الذكرى العاشرة للثورة السورية الآلاف يحتشدون في إدلب
شاهد: الروس يحرقون دمية خشبية ويودعون الشتاء في عيد"الماسلينيتسا"
شاهد: بعد رحيل الملك ... المئات من قبائل الزولو يحتشدون لتقديم واجب العزاء
شاهد: عندما تتحول المعالم الأكثر شهرة في العالم إلى اللون الأخضر احتفالًا بعيد القديس باتريك
شاهد: تعاون بين فورد وجامعة ميشيغان لتطوير روبوتات تساعد على تحسين الحياة
شاهد: إزالة "رسائل الأمنيات" من حائط البراق في القدس قبل عيد الفصح
شاهد: مظاهرة بلندن تنديدا بتعامل الشرطة مع المتظاهرين خلال الوقفة الاحتجاجية على مقتل سارة إيفيرارد
شاهد: عمال النظافة يقومون بتطهير سوق في بانكوك بعد تسجيل إصابات بكورونا
شاهد: جثة حوت نافق في أيسلندا تثير الفضول
شاهد: طائرات ورقية تغزو سماء أثينا احتفالاً بـ"الإثنين النظيف"
شاهد: الفليبين تفرض إغلاقا وحظر تجول ليلي لمدة أسبوعين في محيط العاصمة مانيلا لإحتواء كورونا
شاهد: احتفالات نهاية الشتاء في روسيا
شاهد: عاصفة رملية قوية تجتاح العاصمة الصينية بكين وتتسبب في إلغاء مئات الرحلات