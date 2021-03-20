سوء الأحوال الجوية يعطل إطلاق قمرين صناعيين لكل من السعودية وتونس

أدى سوء الأحوال الجوية اليوم السبت في قاعدة بايكونور الكازاخستانية إلى تأجيل إطلاق قمرين صناعيين تابعين لكل من السعودية وتونس.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" على حسابها بموقع تويتر: "تم تأجيل إطلاق القمر السعودي شاهين سات على متن الصاروخ الروسي "Soyouz2" الذي كان مقرراً قبل قليل وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في موعد لاحق".

#عاجل#مدينة_الملك_عبدالعزيز_للعلوم_والتقنية: تم تأجيل إطلاق #القمر_السعودي17 "شاهين سات" على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 الذي كان مقررًا قبل قليل وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.#واس_عامhttps://t.co/zRDWewxzJs — واس العام (@SPAregions) March 20, 2021

وتتمثل مهمة القمر الصناعي السعودية، المزود بتليسكوب عالي الدقة، بتصوير الأرض وتتبع ورصد حركة السفن.

وكان من المقرر أن يطلق الصاروخ الروسي عدة أقمار صناعية منها القمر "التحدي1" التونسي.

وقالت وسائل إعلام تونسية محلية إن التأجيل جاء بسبب هبوب رياح قوية على القاعدة الواقعة في شمال كازاخستان.

و"التحدي1" هو أول قمر صناعي مُصنع بواسطة شركة "تالنت" بمهارات تونسية خالصة وسيسمح بنقل البيانات لسكان الأرض باستخدام شبكات "Internet of Things".

وطبقاً لمحمد فريخة، رئيس الشركة، من الممكن إطلاق القمر بعد 24 ساعة من موعد إطلاقه الأصلي.