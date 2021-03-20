شاهد: المئات يشاركون في مسيرة المستقبل للدفاع عن قضايا المناخ والطلبة في باريس

بعد مرور عامين على مسيرة المناخ التي جمعت آلاف الأشخاص في شوارع باريس، نظمت منظمة الشباب من أجل المناخ الجمعة حركة تعبئة جديدة في ساحة البنتيون في باريس شارك فيها المئات لرفع الوعي والتحسيس بقضايا المناخ. المظاهرة دعت إليها منظمة "الشباب من أجل المناخ"، المستوحاة من الناشطة البيئية الشابة غريتا تونبرغ.

وحملت هذه التعبئة الشعبية التي سميت بـ "مسيرة المستقبل" الدفاع عن قضايا المناخ وحماية البيئة بالإضافة إلى الوضع الصعب الذي يعيشه الطلبة بسبب القيود المفروضة جراء فيروس كورونا.