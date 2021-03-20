الاتحاد الأوروبي يسعى للاستثمار في تكنولوجيا تصنيع البطاريات لتوفير سيارات صديقة للبيئة

في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتوفير سيارات صديقة للبيئة، فإن الهيئات الأوروبية المختصة، تراهن على توفير 7 ملايين سيارة كهربائية في عام 2025، يتم تصنيع جزء كبير منها في دول الاتحاد الأوروبي، أما عدد السيارات التي تعمل بالكهرباء في دول التكتّل فيصل في الوقت الحالي إلى مليون ونصف مليون سيارة كهربائية.

وجدير أن مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية تضاعفت في الاتحاد الأوروبي 3 مرات تقريبا لتصل إلى أكثر من مليون سيارة في عام 2020 وشكلت أكثر من 10% من إجمالي المبيعات.

تتوقع وود ماكينزي، وهي شركة أبحاث واستشارات في مجال الطاقة، أن تشكل السيارات الكهربائية حوالي 18% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030. وهذا سيؤدي إلى زيادة الطلب على البطاريات بنحو 8 أضعاف ما يمكن للمصانع إنتاجه حاليا.

كما أن صناعة البطاريات جوهرية في صناعة السيارات الكهربائية. وفي هذا السياق، يدعم الاتحاد الأوروبي إنتاج البطاريات لتجنب الاعتماد على الموردين الآسيويين، ففي الشهر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تمويل بقيمة 2.9 مليار يورو لدعم أبحاث وتصنيع البطاريات.

القوانين التنظيمية الصارمة بشأن الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي دفعت شركات صناعة السيارات إلى ضخ عشرات المليارات من اليورو في تكنولوجيا البطاريات التي توفر سلاسل توريد عالمية وبناء منصات مخصصة للسيارات الكهربائية لخفض التكاليف.

قادت فرنسا وألمانيا جهودا لبناء صناعة رائدة عالميا تستند إلى الهيدروجين، أكثر العناصر وفرة في الكون، وهي إحدى ركائز خطة الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 من خلال ميزانية يتوقع أن تصل إلى 16 مليار يورو مخصصة لتكنولوجيات توليد الكهرباء بالهيدروجين .

ومع الوعي المتزايد لدى الرأي العام لأهمية التصدي لأزمة تغير المناخ، يوجه المصنعون تركيزهم نحو إنتاج سيارات أقل تلويثا للبيئة، لكن الطريق طويل. على الأرض، يجب تكييف محطات الشحن لتلائم بطاريات الجيل الجديد والتي تتراوح تكلفتها بين 1500 و10 آلاف دولار تبعاً للسعة. وفقا للوكالة الدولية للطاقة فإن مبيعات السيارات الكهربائية في العالم بلغت نسبة 2,6 % في العام 2019 خصوصا لسعرها الباهظ.