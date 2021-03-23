بايدن يدعو الكونغرس إلى حظر الأسلحة الهجومية بعد عملية إطلاق النار الأخيرة

دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء الكونغرس إلى المصادقة على قانون من شأنه أن يحظر الأسلحة النارية الهجومية وتلك المزوّدة بمماشط كبيرة للذخيرة وإلى "تشديد" نظام التدقيق في السوابق المُرتكبة، بعد حادثة إطلاق نار أدت إلى مقتل عشرة أشخاص في باولدر (ولاية كولورادو).

وقال السياسي الديمقراطي خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "لا أريد الانتظار دقيقة أخرى.. من أجل اتخاذ خطوات ذات معنى من شأنها إنقاذ الأرواح في المستقبل وأناشد زملائي في مجلس النواب والشيوخ بالتصرف".

ودعا بايدن مجلس الشيوخ إلى المصادقة "مباشرة" على مشروعيْ قانون من شأنهما أن يضعا أطراً قانونية جديدة لبيع السلاح في الولايات المتحدة قائلاً "هذه ليست مسألة انتماء حزبي، بل مسألة أميركية. المصادقة ستنقذ الأرواح".

وقتل الإثنين 10 أشخاص من ضمنهم شرطي أميركي وصفه بايدن بـ"البطل الأميركي الحقيقي" في متجر في باودلر (كولورادو). والمشتبه به الذي فتح النار شاب في الحادية والعشرين من عمره، واسمه أحمد العليوي العيسى على ما أفادت مصادر في الشرطة سابقاً اليوم.