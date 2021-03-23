رئيس المجلس الأوروبي يعلن مشاركة بايدن في القمة الأوروبية المقبلة

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيشارك في قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المقرر عقدها الخميس المقبل عبر الفيديو.

وكتب ميشال في تغريدة "دعوتُ رئيس الولايات المتحدة للانضمام إلى اجتماعنا ليتشارك معنا رؤيته لتعاوننا المستقبلي" مضيفاً "حان الوقت لإعادة بناء تحالفنا عبر الأطلسي" بعد العلاقات الخلافية التي طبعت عهد سلفه جو بايدن.

وأوضح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن مداخلة بايدن مرتقبة عند الساعة 19.45 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العلاقات الأوروبية-الأميركية خلال عهد دونالد ترامب خصوصاً وأن ملفات عدّة حول مواضيع عدّة بدت شائكة جداً، منها منظمة حلف شمال الأطلسي ومسألة تمويلها والعلاقات مع روسيا وتركيا وتراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط والحرب في أفغانستان والمناخ.

وبدا للأوروبيين أن ترامب عزز علاقاته بأنظمة تتميّز بدرجات مختلفة من السلطوية على حساب الشركاء التقليديين الغربيين، ما جعل العلاقة التاريخية بين الطرفين فاترة.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن بايدن "سيتحدث مع قادة الاتحاد الأوروبي عن رغبته في إحياء العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد والعمل معاً لمكافحة الوباء والتصدي للتغير المناخي وتعميق أكبر علاقة تجارية واستثمارية في العالم". وأضاف البيان أن الرئيس "سيناقش أيضاً المصالح المشتركة على صعيد السياسة الخارجية، ولا سيما الصين وروسيا".

وستكون هذه أول مشاركة للرئيس الأميركي في قمة مع قادة دول الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تكون غير مسبوقة، إذ إن الرئيس الأسبق باراك أوباما شارك في قمة أوروبية في الخامس من نيسان/أبريل 2009 وقبله الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في حزيران/يونيو 2001 في السويد.

ويعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي قمتهم الخميس والجمعة عبر الفيديو بسبب تفشي وباء كوفيد-19. ومن المتوقع أن يناقشوا خلالها مسألة التلقيح ضد فيروس كورونا ومواضيع عدة تتعلق بالسياسة الخارجية، خصوصاً العلاقات المتوترة مع تركيا وروسيا.

ويشارك وزير الخارجية الأميركي في بروكسل باجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي للتحضير لقمة الحلف المقررة في حزيران/يونيو. وسيلتقي الأربعاء رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ووزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل.

ومن المقرر أن يقوم بايدن بأول زيارة شخصياً إلى أوروبا بمناسبة انعقاد قمة مجموعة السبع في كورنوال في انكلترا بين 11 و13 حزيران/يونيو، على أن يشارك بعدها في أول قمة للحلف الأطلسي المقرر عقدها في الفترة نفسها. ويعقد القادة الأوروبيون أيضاً قمة في هذه الفترة.