الاتحاد الأوروبي يجدّد انتقاده لشركة أسترازينيكا على خلفية "التأخير في تسليم اللقاح"

قالت ساندرا غالينا، رئيسة إدارة الصحة في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لتأمين لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة أسترازينيكا.

ومن المتوقع أن تقوم أسترازينيكا بتسليم الاتحاد الأوروبي 70 مليون جرعة من اللقاح بحلول الربع الثاني من العام مقارنة بعدد 180 مليون جرعة وعدت الشركة سابقاً بتسليمها.

ولم توضح المسؤولة الأوروبية بالتفصيل الأدوات التي سيتم استخدامها ، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هدّدت السبت بوقف تصدير لقاحات أسترازينيكا إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم اللقاحات.

وقالت فون دير لايين في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية "لدينا إمكان حظر التصدير المقر، هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا: نفذوا عقدكم مع أوروبا أولا قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى".

وقالت شركة أسترازينيكا في وقت سابق من الشهر الجاري، إنها تخطّط لتزويد الاتحاد الأوروبي بـ 100 مليون لقاح بحلول نهاية يونيو ، أي أقل بثلاث مرات مما التزمت به في العقد المبرم مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت غالينا: "إنه لأمر مخز.. إنه ضرر معتبر" ، وأشارت إلى أن مصنعا واحدًا فقط من مصانع اللقاحات الخمسة المدرجة في عقد الاتحاد الأوروبي مع أسترازينيكا كان يزود الاتحاد الأوروبي باللقاحات ومضت قائلة "نعتزم اتخاذ إجراءات لأنه من غير المجدي أن تترك هذه القضية دون تأطير لها" مضيفة أن "الاتحاد الأوروبي سيستخدم جميع الأدوات المتاحة للحصول على جرعات لقاح أسترازينيكا". موضحة في الوقت نفسه "لم نتلقَ حتى ربع عمليات التسليم المقررة من أسترازينيكا، يجب أن تتوقع هذه الشركة اتخاذ إجراءات حيالها من الاتحاد الأوروبي. نعتزم بالطبع اتخاذ إجراءات لأنه لا يمكن ترك هذا الملف دون رقابة". وأفادت انه " كان من المفترض تسليم الجرعات بكميات ضخمة في النصف الأول من العام الجاري"

وكان مختبر أسترازينيكا دافع الاثنين عن لقاحه الذي يرفض قسم كبير من الأوروبيين تلقيه، مؤكدا أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد فعال بنسبة 80 في المئة لجهة منع إصابة المسنين بالوباء ولا يزيد من خطر تجلّط الدم، وذلك بعدما أجرت المرحلة الثالثة من اختبارات الفعالية في الولايات المتحدة. وقالت إنه فعال بنسبة 79 في المئة في منع حالات كوفيد التي تظهر عليها أعراض في أوساط السكان عموما بينما تبلغ نسبة فعاليته 100 في المئة لجهة منع الإصابة بدرجة خطيرة وتطور الحالة لدرجة تستدعي إدخال المريض إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، وجّهت منظمة الصحة العالمية رسالة للدول، التي تملك مخزونا من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد ولكنها تتردد في استخدامه، مفادها أنها على أتمّ الاستعداد لتلقي اللقاح وتسليمه لدول أخرى، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الدول التي ترغب في استقبال جرعات من اللقاح المذكور.