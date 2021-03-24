شاهد: بعد الفيضانات العناكب السامة تجتاح مناطق في أستراليا وتثير الذعر

أشارت حديقة الزواحف الأسترالية إلى أن أحد أكثر أنواع العناكب السامة في العالم قد يجتاح سيدني بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث فيضانات في الأيام الأخيرة. وحذرت حديقة الزواحف من أن العناكب القاتلة قد تلجأ إلى المنازل أثناء هروبها من الطوفان.

وأوضح دانيال رومسي، رئيس قسم الزواحف والعناكب بحديقة الزواحف الأسترالية أن الجهات المختصة في الحديقة أصدرت تحذيرًا عاجلاً بشأن "العناكب" القاتلة التي ستغزو الأماكن بسبب الظروف الجوية الحالية التي تشهدها منطقة شرق أستراليا.

وكانت العناكب قد ظهرت وبكثرة خلال الفيضانات التي ضربت منطقة نيو ساوث ويلز في أستراليا حيث غزت آلاف العناكب السامة البيوت والشوارع هربا من الفياضانات.

وأكد دانيال رومسي أنه عند اختبار هذه الظروف الرطبة التي نواجهها حاليًا، علاوة على بعض الظروف الدافئة المتوقعة، سنشهد نشاط العناكب خاصة وأن هذه الفترة هي فترة التزاوج حيث يبدأ ذكر العنكبوت في التحرك بحثا عن إناث للتزاوج.

واعتبر دانيال رومسي أن العناكب قادرة على غزو البيوت الآهلة بالسكان، لذا فقد قدمت المصالح المختصة في حديقة الزواحف الأسترالية توصيات للسكان بتجنب الذعر والتروي بالحكمة ومحاولة اصطياد العناكب وتسليمها للحديقة التي ستعمل على استخراج السم منها وتحويله إلى مصل مضاد.

للتذكير هذه العناكب من النوع السام، وهي تلدغ وقد تهاجم الإنسان في في حال شعورها بالخطر، مما قد يسبب تورما وألما وحكة في مكان اللدغة، ويستدعي علاجاً فوريا من سمها القاتل.