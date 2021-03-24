شاهد: شرطة المرور في روما تعود للعمل في ساحة "بياتزا فينتسيا"

عادت شرطة المرور في العاصمة الإيطالية روما إلى ساحة "بياتزا فينتسيا"، التي تعد محورية لسكان روما في طريقهم حول المدينة. ولم تتمكن شرطة المرور من العمل على قاعدة التمثال المتحرك التي يعتليها الشرطي لتنظيم حركة المرور العام الماضي، ولكنها تستأنف النشاط الآن بعد أن تم تبليط الساحة بكاملها، ويبدو أن هذه العودة للضباط اسعدت مستعملي الطريق، خاصة وأن حركة المرور في منطقة لاتسيو شمال العاصمة ليست محمومة كالمعتاد، ربما يعود ذلك إلى وجودها في المستوى الأحمر بسبب وباء كوفيدـ19.
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