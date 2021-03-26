فرنسا تغاضت عن استعدادات لجريمة إبادة في رواندا ولكن من دون أن تكون متواطئة (تقرير للجنة مؤرخين)

تتحمل فرنسا، التي تدخلت بقوة في رواندا منذ تسعينات القرن الماضي و"تحالفت" مع نظام الهوتو في البلاد، "مسؤولية كبرى وجسيمة" في الاحداث التي أدت إلى الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية التوتسي في عام 1994، وفقًا لاستنتاجات تقرير لجنة مؤرخين نشر الجمعة.

وتحدثت استنتاجات التقرير الذي سلم إلى الرئيس إيمانويل ماكرون واطلعت عليه فرانس برس، عن "ثغرة فرنسا في رواندا" مشيرا إلى أن "لا شيء يثبت" بـ "تواطؤها" في الإبادة التي أوقعت 800 ألف قتيل على الأقل بحسب الأمم المتحدة.