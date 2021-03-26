شاهد: فيديو جديد لحادث تصادم القطارين الدامي في مصر

أظهرت لقطات فيديو جديدة حادثة تصادم قطارين الجمعة في محافظة سوهاج في صعيد مصر. الحادث أودى بحياة ما لا يقل عن 32 شخصاً وإصابة أكثر من مئة بجروح في حادث يعيد إلى المصريين النقاش في مدى السلامة في منظومة السكك الحديدية.

ووعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمعاقبة المسؤولين عن الحادث الذي جاء فيما تسعى الحكومة المصرية جاهداً إلى إعادة فتح قناة السويس المغلقة بسفينة شحن.

وتبعد سوهاج نحو 450 كلم عن القاهرة وقالت هيئة سكك حديد مصر في بيان أن السبب في وقوع الحادث يرجع إلى قيام مجهولون بسحب مكابح الطوارئ لبعض عربات أحد القطارين، ما نتج عنه توقفه واصطدام القطار الآخر بمؤخرته.