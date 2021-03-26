بايدن دعا نظيريه الروسي والصيني للمشاركة في قمة افتراضية حول المناخ (مسؤول أمريكي)

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ للمشاركة في القمة الافتراضية حول المناخ في 22 و23 نيسان/أبريل.

وتمت دعوة 40 من قادة العالم إلى هذا اللقاء الذي يراد له أن يعكس عودة واشنطن إلى خط المواجهة في مكافحة تغير المناخ بعد تراجعها عن التزامات في عهد الرئيس دونالد ترامب.

واعلن بايدن نيته تنظيم قمة حول المناخ في 22 نيسان/أبريل لتصادف مع اليوم العالمي للأرض قبل الاجتماع الكبير للامم المتحدة المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو باسكتلندا.

وستعقد القمة على يومين لكن افتراضيا بسبب الجائحة.

وكما وعد، قرر بايدن في اليوم الأول من وصوله إلى البيت الأبيض العودة إلى اتفاقية باريس حول المناخ بعد أن سحب سلفه بلاده منها.

وأصبحت عودة أول اقتصاد عالمي، وثاني أكبر ملوث بثاني اكسيد الكربون، نافِذة في 19 شباط/فبراير وهذا يعني أن معظم دول العالم تقريبا هي اليوم أطراف في الاتفاقية الموقعة في 2015.