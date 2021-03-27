أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية حجم الفوضى الناتجة عن محاولات تعويم سفينة الحاويات الضخمة "إيفر غيفين" والتي أدت إلى تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس.

وتوقفت الملاحة في القناة لليوم الخامس على التوالي منذ جنوح السفينة بالمجرى المائي للقناة مما أدى إلى تراكم حركة مرور حوالي 280 سفينة بالقرب من مدينة بورسعيد المطلة على البحر الأبيض المتوسط وفي ميناء السويس المطل على البحر الأحمر.

وقال مسؤولون بهيئة قناة السويس إنهم سينتظرون انخفاض مد المياه لإجراء محاولتين على الأقل السبت من أجل تعويم السفينة.

وقال أسامة ربيع، رئيس الهيئة، اليوم السبت إن السفية بدأت في التجاوب مع محاولات تعويمها أمس الجمعة. وأضاف: "ربما ننتهي اليوم أو غدا معتمدين على الموقف الحالي وسرعة المد والجزر".

وفشلت محاولة الجمعة لتعويم ناقلة الحاويات وفق ما أعلنت شركة "برنارد شولته شيبمانجمنت" (بي أس أم) ومقرها سنغافورة والتي تشرف على الإدارة التقنية للسفينة.