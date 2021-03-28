في زمن كورونا.. متحف اللوفر الفرنسي يتيح للجمهور فرصة الاطلاع عبر الإنترنت على كل أعماله

أعلن متحف اللوفر الفرنسي عن فتح قاعدة بيانات جديدة تمكن الجمهور من الاطلاع مجاناً عبر الإنترنت على كل الأعمال في مجموعاته، المعروض منها وغير المعروض، وقد وُضِعت شروح على ثلاثة أرباعها.

وفي مؤتمر صحفي عقده عن بعد، أوضح رئيس المتحف ومديره جان لوك مارتينيز أن "هذه الخطوة التي أُعدَ لها منذ سنوات تهدف إلى خدمة الجمهور العريض وكذلك جمهور الباحثين"، معتبراً أن تمكين هؤلاء من الوصول إلى محتويات المتحف تقع "في صلب مهمته".

ويضم الموقع الجديد حتى الآن أكثر من 482 ألف سجل مصور، أي نحو ثلاثة أرباع المجموعات، وهو يحل محل قاعدة "أطلس" القديمة للبيانات التي كان نطاقها مقتصراً على الأعمال المعروضة.

وتشمل المنصة متحف دولاكروا (التابع للوفر) ومنحوتات قصر تويلري والأعمال الفنية المستعادة من ألمانيا منذ العام 1945 والتي عُهد بها إلى متحف اللوفر في انتظار إعادتها إلى أصحابها.

وبالإضافة إلى هذه المنصة، يبدأ العمل بموقع إلكتروني جديد أكثر سهولة ويعتمد على المحتوى البصري، وهو متوفر باللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والصينية، مع تركيز كبير على الصور وشرائط الفيديو.

وقد صُمم بشكل أساسي للاستخدام العملي على جهاز لوحي أو هاتف ذكي، إذ أظهرت الدراسات أن 60% من البحث في الموقع يتم من خلال هذه الوسائل. ويتسم الموقع الجديد بأنه مصمم لجميع فئات الجمهور، من أطفال المدارس إلى السياح الأجانب.

وسُجّلت عام 2020 زيادة كبيرة في عدد زيارات موقع اللوفر (21 مليوناً)، فيما عزز المتحف حضوره على الشبكات الاجتماعية وبلغ عدد متابعيه عشرة ملايين.