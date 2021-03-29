يوتيوب والوشوم يفضحان عضواً في المافيا الإيطالية والشرطة توقفه بعد 7 سنوات من الفرار

أوقف عضو من المافيا الإيطالية في جمهورية الدومينيك بعدما تمّ التعرف إلى وشومه عبر منصة يوتيوب، وذلك بعد هربه منذ 2014 من السلطات الإيطالية التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه.

وقالت الشرطة إن مارك فيرين كلود بيارت الهارب من السلطات الإيطالية كان يعيش في بوكا تشيكا على الجزيرة الكاريبية، وكان مطلوباً إذ وجهت إليه التهم بتهريب الكوكايين إلى هولندا حيث كان يعمل لصالح منظمة ندرانغيتا الخطيرة.

وأشارت الشرطة إلى أن السلطات الأمنية تعرفت على هويته بعدما انتشرت فيديوهات له على منصة يوتيوب، حيث كان يشرح طرق تحضير أطباق إيطالية بينما أبقى على وجهه مخبأ. مع ذلك، نجحت السلطات بالتعرف على هويته عبر الوشوم على جسده.

وتم القبض على مارك فيرين كلود بيارت (53 عاماً) في سانتو دومينيغو الأربعاء الماضي، حيث نقل فوراً إلى مطار ميلانو الدولي. وتعتبر منظمة ندرانغيتا من الأخطر والأقوى إيطالياً وتتخذ من مدينة كالابريا مقراً لها.

واشتهرت المنظمة بتهريب وتوزيع الكوكايين بداخل الاتحاد الأوروبي. وأطلقت إيطاليا بالتعاون مع السلطات الأوروبية هذا الأسبوع حملة أمنية جديدة بهدف مكافحة المنظمة.

وتقول الحكومة الإيطالية إن محاربة المنظمة ليست مسألة إيطالية فحسب إنما أوروبية أيضاً، خصوصاً وأنها تنشط على المستوى الأوروبي، وتشكل تهديداً على المستوى العالمي، حتى لو كان التحضير لكل العمليات يتم في كالابري الإيطالية.

وبدأت إيطاليا إحدى أكبر المحاكمات في تاريخ محاكمات المنظمات الإجرامية في كانون الثاني/يناير 2021، ضدّ منظمة ندرانغيتا، حيث سيمثل أمام القضاء أكثر من 500 عضو منها بتهم مختلفة بما فيها القتل والمخدرات والتعذيب وتبييض الأموال.