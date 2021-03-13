اعتقال أحد زعماء مافيا كالابريا الإيطالية في إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة توقيف أحد زعماء مافيا كالابريا الإيطالية (ندرانغيتا) في برشلونة، مشيرة إلى أنه من أخطر المجرمين المطلوبين في إيطاليا.

وأوقف المشتبه به البالغ من العمر 34 عاما والذي عرّف عنه الحرس المدني الإسباني بالحرفين الأولين من اسمه "ج. ر."، في سوق سانت جيرفاسي الكبير في برشلونة، بفضل مراقبة أحد أفراد أسرته. وكان الشخص المعتقل متخفيا "منذ سنوات" ومطلوبا في إيطاليا بتهمة الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال والانتماء إلى منظمة مافيوية، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان.

ولفتت الشرطة الإسبانية إلى أنها بدأت عمليات البحث إثر تلقيها معلومات من محققين فرنسيين متخصصين في مكافحة المخدرات ونجاحها في تقصي أحد أفراد أسرته بمساعدة الشرطة الإيطالية.

وحكمت محكمة إيطالية غيابياً على المشتبه به في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بالسجن 20 عاما على خلفية دوره المركزي في شبكة اتجار بالمخدرات وتبييض أموال في إيطاليا. كما أوقف والده البالغ 74 عاما والمرتبط بالمافيا، في مدينة بارما الإيطالية بحسب الشرطة الإسبانية.

وتُصنف مافيا ندرانغيتا في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا من أقوى شبكات الجريمة المنظمة وأكثرها ثراءً بفعل تحكمها بجزء كبير من تجارة الكوكايين المهرب إلى أوروبا. ووسعت المجموعة أنشطتها في العالم أجمع، وبات خطرها أكبر من مافيا كوسا نوسترا الإيطالية في صقلية.