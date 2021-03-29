تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة

تم تعويم السفينة إيفر غيفن الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولي، بحسب ما أعلن رئيس هيئة القناة أسامة ربيع في بيان، وذلك بعد دقائق من نشر مواقع تتبع صورًا تظهرها في عرض القناة من جديد.

وقال ربيع إنه "تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بامكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن". ويثت قناة اكسترا نيوز المحلية بثا مباشرا للسفينة بعد تعويمها وأثناء تحركها داخل القناة.

وقبل دقائق من اعلان ربيع تعويم السفينة وعودة الملاحة في الممر المائي الدولي، أظهرت مواقع السفينة وقد عادت الى الوضع العرضي في القناة. وأوضح مصدر في قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه أن "رياحا شديدة هبت أثناء مناورات التعويم فأعادت السفينة الى وضع عرضي داخل القناة الا أن القاطرات تمكنت من ضبط وضعها مجددا ثم تعويمها بالكامل وإعادتها الى مسارها الصحيح مرة أخرى". بدأت فجر الاثنين عملية تعويم السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 الف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.

ونجحت قاطرات عملاقة فجر الإثنين في تعويم جزئي لسفينة الحاويات "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس منذ سنة أيام ما سمح لها بالتحرك، بحسب مواقع متابعة السفن. وأعلنت الشركة المالكة لحاملة الحاويات "إيفر غيفن" أن السفينة "استدارت" لكن لم يتم تعويمها بعد، وفق ما أفاد متحدث لوكالة فرانس برس.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أنه تم "تعديل مسار" سفينة الحاويات "إيفر غيفن" الجانحة في القناة منذ أيام "بنسبة 80 بالمئة". وأفاد ربيع في بيان عن "بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية بنجاح بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر اذ تم تعديل مسار السفينة بنسبة 80 بالمئة وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترا بدلا من 4 أمتار".

وأكد ربيع أنه تم "البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من اربعة اتجاهات مختلفة". وأوضح أن "السفينة القاطرة الهولندية إيه بي إل غارد وصلت مساء الأحد وشاركت في جهود تعويم السفينة".

تعويم السفينة العالقة بقناة السويس ما زال يتطلب عملا صعبا

أعلن المدير التنفيذي لمجموعة "رويال بوسكاليس"، الشركة الأم للشركة الهولندية المكلفة المساعدة في تحرير السفينة العالقة في قناة السويس، أن "الأصعب ما زال أمامنا" لإتمام العملية. وقال بيتر بيردوفسكي متحدثا للإذاعة العامة الهولندية "الخبر السار هو أنه تم تحرير مؤخرة (السفينة) لكن هذا كان برأينا الجزء الأسهل. التحدي ما زال أمامنا" لتسيير السفينة.

عبور السفن المنتظرة عند قناة السويس سيستغرق "ثلاثة أيام ونصف تقريبا"

كما أعلن ربيع أن عبور السفن المنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق "ثلاثة أيام ونصف تقريبا" بعد تعويم حاملة الحاويات البنمية الجانحة في المجرى الملاحي الدولي منذ أسبوع. وقال في تصريحات لقناة "صدى البلد" المحلية إن "العمل في القناة سيستمر على مدار 24 ساعة" عقب تعويم السفينة الجانحة ويتوقع أن يستغرق عبور السفن المنتظرة عند مداخل الممر المائي "ثلاثة أيام ونصف تقريبا" بعد ذلك.

وبحسب موقع "لويدز ليست" فإن عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس بلغ صباح الإثنين 425 سفينة.

السيسي يشيد بالعملية "الناجحة" لانهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس

أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين بـ"نجاح" العملية الجارية لـ"إنهاء أزمة" السفينة الجانحة في قناة السويس، في تغريدة على تويتر.

وقال السيسي "نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب"، تعقيبا على تغيير اتجاه حاملة الحاويات العالقة في القناة بنسبة 80% بعد أن نجحت قاطرات عملاقة في تعويمها جزئيا.

تحركت مؤخرة السفينة التي تبلغ حمولتها أكثر من 200 الف طن، لتبتعد عن الضفة الغربية للقناة، بحسب هذه المواقع. وأكد ذلك مصدر طلب عم الكشف عن هويته في قناة السويس.

وجنحت سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن"، التي يزيد طولها عن طول أربعة ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا. وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل.

وقال رئيس هيئة قناة السويس في تصريح لقناة العربية الأحد إن 369 سفينة تنتظر الآن عبور القناة في الاتجاهين.

وتسبّب تعطّل السفن بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

خسائر كبيرة

أشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن اليوم في تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار".

وقالت شركة "لويدز ليست" إنّ الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا. وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

ومن جهته قدّر ربيع السبت الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة ما بين 12 و14 مليون دولار.

والسبت أعلنت وزارة النفط السورية أنها تعمد إلى "ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية" لتجنّب انقطاعها، بعدما تأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية إلى البلاد بسبب تعطّل حركة عبور قناة السويس.

وأعلنت وكالة الصحة الحيوانية في رومانيا السبت أن 11 سفينة محمّلة بالماشية تأثرت بتعطّل حركة عبور القناة. وحذّرت منظمة "أنيمالز إنترناشونال" غير الحكومية من "مأساة" محتملة تهدد نحو 130 ألف حيوان.

إلا أن وزارة الزراعة المصرية أفادت في بيان نشر على صفحة الوزارة على موقع فيسبوك أنها قررت إرسال فرق خدمات بيطرية وتقديم الأعلاف لها على ظهر السفن "حفاظا على صحة هذه المواشي القادمة من أوروبا إلى الأردن والسعودية".

التحول الى طريق رأس الرجاء الصالح

وفي انتظار استئناف الملاحة في قناة السويس، قررت شركات ملاحية كبرى مثل ميرسك الدنماركية أو الشركة العامة الملاحية (سيه ام آه سيه جيه ام) الفرنسية تحويل بعض السفن الى طريق رأس الرجاء الصالح الذي يتطلب الدوران حول قارة افريقيا وهو ما يعني 6 الاف كيلومتر اضافية الى الرحلة بين سنغافورة وروتردام على سبيل المثال.

وأوضح متحدث باسم الشركة الفرنسية لفرانس برس أن "المجموعة قرّرت تحويل خط سير اثنيتن من سفنها المتجهة الى اسيا الى رأس الرجاء الصالح وتدرس خيارات أخرى لعملائها من بينها نقل البضائع على متن طائرات أو عبر خطوط السكك الحديدية".