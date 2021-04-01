مقتل 4 أشخاص بينهم طفل في إطلاق نار جنوب كاليفورنيا

قتل أربعة أشخاص من بينهم طفل مساء الأربعاء عندما أطلق رجل النار في مبنى يضم مكاتب في مدينة أورانج جنوب لوس انجليس على ما أعلنت الشرطة.

وأصيب مُطلق النار الذي لم تتضح دوافعه بعد بالرصاص خلال تدخل القوى الأمنية ونقل إلى المستشفى.

وأصيب شخص خامس وادخل المستشفى أيضا.

ولم تعط الشرطة أي تفاصيل أخرى حول ضحايا هذا الحادث.

وأبلغ عن حصول إطلاق نار قرابة الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي في الطابق العلوي من مبنى يضم مكاتب.

وأتى إطلاق النار بعد حادثين مماثلين وقعا في الفترة الأخيرة وأسفرا عن وقوع ضحايا وجددا النقاش حول انتشار الأسلحة النارية في البلاد.

ففي آذار/ مارس قتل مطلق نار عشرة أشخاص في متجر في بولدر في ولاية كولورادو بعد أقل من أسبوع من إقدام رجل آخر على قتل ثمانية أشخاص في صالونات تدليك آسيوية في اتلانتا في ولاية جورجيا.