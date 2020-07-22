إطلاق نار في جنازة يسفر عن إصابة 14 جريحاً في شيكاغو

أصيب 14 شخصاً بجروح في تبادل لإطلاق النار، وقع الثلاثاء خلال جنازة في شيكاغو، بحسب ما أعلنت شرطة المدينة، في واقعة تأتي في وقت هدّد فيه الرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات فدرالية إلى مدن يديرها ديمقراطيون وتعاني من ارتفاع في معدّلات الجريمة.

وقال إريك كارتر، المسؤول في إدارة شرطة شيكاغو للصحفيين إنّه الثلاثاء قرابة الساعة السادسة والنصف مساء، بدأت سيارة "بإطلاق النار على المشاركين في جنازة" فما كان من هؤلاء إلا أن "ردّوا بإطلاق النار باتّجاه السيارة" التي ما لبثت أن تعرّضت لحادث في حين نجح من فيها بالفرار.

وأضاف أنّ إطلاق النار أسفر عن إصابة 14 شخصاً بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفيات للعلاج، من دون أن يوضح مدى خطورة إصاباتهم.

ولفت المتحدّث إلى أنّ الشرطة تستجوب شخصاً له صلة بإطلاق النار.

وإذا كان العنف آفة مزمنة في عدد من أحياء شيكاغو، إلّا أنّ هذه الواقعة تأتي في وقت اعتبر فيه الرئيس دونالد ترامب أنّ الوضع الأمني في هذه المدينة التي يحكمها الديموقراطيون هو "أسوأ مما هو عليه في أفغانستان".

وهدّد ترامب الإثنين، بإرسال قوات فدرالية إلى شيكاغو ومدن أخرى يحكمها الديمقراطيون لإخماد تظاهرات مندّدة بالعنصرية، في خطوة اعتبرها ضرورة أمنية فيما ربطها خصوم للرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبعد نشر وزارة الأمن الداخلي عشرات العناصر من شرطة الحدود وشرطة المارشال الفدرالية، العديد منهم ببزات قتالية، في مدينتي بورتلاند وأوريغون الأسبوع الماضي، قال ترامب إنه سيقوم بالخطوة نفسها في مدن أخرى يديرها ديمقراطيون، مسمّياً شيكاغو بالاسم ومدناً أخرى.

وقال ترامب في تغريدة على توتير "انظروا إلى ما يجري (في هذه المدن). جميعها يقودها ديمقراطيون، جميعها يديرها ليبراليون ديمقراطيون، جميعها يديرها يساريون راديكاليون. لا يمكن أن نسمح بحصول هذا للمدينة".

وأضاف "سأفعل شيئاً، ويمكنني أن أقول لكم هذا، لأنّنا لن نترك نيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا وديترويت وبالتيمور".

ومنذ مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 أيار/مايو، وما أعقبه من احتجاجات واسعة مندّدة بالعنصرية وعنف الشرطة، سعى ترامب لتصوير المتظاهرين على أنهم من اليساريين الراديكاليين العازمين على تدمير البلاد.

وأمام معركة انتخابية صعبة في تشرين الثاني/نوفمبر يواجه فيها الديمقراطي جو بايدن، يستخدم ترامب بحسب خصومه الديمقراطيين الاحتجاجات لحشد تأييد قاعدته المحافظة.