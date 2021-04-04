تجربة شهادات التطعيم لحضور الفعاليات العامة في بريطانيا

من المقرر أن تعتمد السلطات البريطانية إصدار واستخدام شهادات تُثبت التطعيم ضد كوفيد-19 وتسمح لحامليها بحضور الفعاليات العامة مثل المنافسات الرياضية والحفلات والملاهي الليلية.

وستقبل السلطات بتقديم تلك الجوازات التي تُظهر إذا ما كان حاملها قد تلقى اللقاح المضاد للفيروس أم لا كما ستتضمن نتائج فحوصات الأشخاص للكشف عن الفيروس وما إذا كانوا يملكون مناعة ضده بعد إصابتهم به وشفائهم منه.

وستبدأ تجربة تلك الشهادات خلال فعاليات رياضية مثل مباريات نصف نهائي ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بالإضافة إلى بطولة العالم للسنوكر وعرض "Comedy Club Show" الترفيهي.

وسيعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المزيد من التفاصيل بشأن تلك التجربة التي قال إنها ستلعب دوراً كبيراً في إعادة فتح البلاد من أجل عودة الأفراد لحضور الفعاليات والسفر بشكل آمن.

إلا أن خطة جونسون تواجه رفضاً من بعض أعضاء حزبه المحافظ مما سيُصعب من موافقة البرلمان البريطاني عليها.