أصحاب الخبرة يفرضون منطقهم في آخر يوم من بطولة الغراند سلام للجودو بأنطاليا التركية

شهد اليوم الأخير من بطولة غراند سلام للجودو المقامة في أنطاليا التركية، نزالات الوزن الثقيل

وفي وزن أقل من 90 كغ، وبعد نزالات قوية في التصفيات هزم السويدي ماركوس نيمان المجري توث كريز تيان بوزاري في المباراة النهائية، ليحقق لقبه الثاني في الغراند سلام خلال أسبوعين.

أما في وزن أقل من 78 كغ للسيدات، ضمنت بطلة العالم السابقة حمادة شوري تأهلها إلى النهائي من خلال هجومات نيوازا الدقيقة التي طبقتها على منافساتها خلال الأدوار الأولى.

وفي المباراة النهائية فازت شوري على منافستها البولندية باكوت بياتا من حركة وزاري، لتحقق ثالث ذهبية لها في غراند سلام.

وفي نهائي أقل من 100 كغ فاز الأذربيجاني زليم كوتسوييف في نزال تكتيكي ضد الياباني وولف ارون ليحرز أول ذهبية له في البطولة.

أما في وزن أزيد من 78 كغ سيدات، فازت راز هيرشكو بأول لقب لها بعد مباراة مثيرة ضد بطلة تبليسي الصينية شو شيان.

وتقدمت هيرشكو في البداية بتسجيلها لوازا آري، لكن عادت شو في النتيجة لتمتد المباراة إلى الوقت الذهبي غير هيرشكو سجلت من حركة وازا أري ثانية لتفوز بالميدالية الذهبية.

وقالت هيرشكو عقب تتويجها :" كان الأمر جنونيا، لم أكن أعرف ماذا أفعل، كنت متحمسة جدا لذلك أول شيء فعلته هو الصراخ بجنون لأنني فزت بهذه المعركة، لقد كان الأمر مثيرًا للغاية وكان فوزي الأول فوزًا كبيرًا أنا سعيدة للغاية".

وفي فئة أزيد من 100 كغ أدى الروسي باشايف تامرلان مشوارا قويا طوال اليوم وبدى مصمما على الفوز.

وببلوغه للنهائي واجه البطل الأولمبي الياباني هاراساوا هيسايوشي وحقق انتصاره عليه من خلال إيبون قوي.

وصرح باشايف عقب التتويج "أعتقد...أنه عندما أقاتل، و أفوز على خصمي، يبدو الأمر كما لو أنني دمرت حلمه ، لذلك لا أستطيع أن أقول أنا الأفضل."

بنهاية اليوم الثالث اختتمت تركيا بطولة غراند السلام التي ستقام الشهر القادم في كازان الروسية من الخامس وإلى غاية السابع من شهر مايو.