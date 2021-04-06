عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

سوريا

تنظيم الدولة الإسلامية يخطف 19 شخصاً غالبيتهم من المدنيين في وسط سوريا (المرصد)

بقلم:  يورونيوز
صورة مأخوذة من مقطع فيديو في 23 أغسطس 2013 يُزعم أنه يُظهر عضوًا في جماعة أسود الأنبار.
صورة مأخوذة من مقطع فيديو في 23 أغسطس 2013 يُزعم أنه يُظهر عضوًا في جماعة أسود الأنبار.   -   حقوق النشر  أ ف ب
حجم النص Aa Aa

خطف عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء 19 شخصاً غالبيتهم من المدنيين إثر هجوم مباغت شنوه في منطقة البادية في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

viber

وأوضح المرصد أنه خلال اشتباكات مع قوات النظام في ريف حماة الشرقي، عمد التنظيم إلى خطف ثمانية عناصر من الشرطة و11 مدنياً، كانوا يجمعون الكمأة" في منطقة قريبة، ولا يزال هناك 40 شخصاً مفقوداً. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أيضاً عن "اختطاف عدد من أهالي قرية السعن من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

المصادر الإضافية • أ ف ب