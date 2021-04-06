تنظيم الدولة الإسلامية يخطف 19 شخصاً غالبيتهم من المدنيين في وسط سوريا (المرصد)

خطف عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء 19 شخصاً غالبيتهم من المدنيين إثر هجوم مباغت شنوه في منطقة البادية في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أنه خلال اشتباكات مع قوات النظام في ريف حماة الشرقي، عمد التنظيم إلى خطف ثمانية عناصر من الشرطة و11 مدنياً، كانوا يجمعون الكمأة" في منطقة قريبة، ولا يزال هناك 40 شخصاً مفقوداً. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أيضاً عن "اختطاف عدد من أهالي قرية السعن من قبل تنظيم داعش الإرهابي".