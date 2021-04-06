زوجان أمريكيان ينظمان حفلات موسيقة افتراضية لتمويل مستودعات طعام

عندما بدأت جائحة كوفيدـ19، خسر الموسيقيان المتجولان ديفيد شنتون وإيرين شيلدز 60 عرضا في جميع أنحاء العالم.

ويقول شينتون المؤلف الموسيقي وعازف البيانو والكمان، إن ذلك دفعه إلى الخروج مرات في نزهة في نيويورك، عندما لاحظ وزوجته طوابير طويلة للناس أمام مستودع للطعام.

ففي أيلول/سبتمبر انضم الزوجان إلى متطوعين في كنيسة، لتوزيع أكثر من صندوق طعام على العائلات مرتين في الأسبوع، وبمرور الزمن، شعرا بأنه يمكنهما فعل أكثر من ذلك للآخرين خلال تفشي الوباء.

وتتذكر مؤدية السوبرانو شيلدز من إلينوي، والتي تغني مع زوجها البريطاني، أنه منذ ذلك الحين فكرت في أنه بالإمكان تقديم عروض موسيقية.

وبالفعل، استضافت المغنية وزوجها حفلة موسيقية افتراضية بثت من قاعة الجلوس في بيتهما، بهدف المساعدة في جمع آلاف الدولارات لمستودع الطعام الواقع في كنيسة موزاييك ويست كوين، التي تم التطوع لها.

ويقول شينتون إنه عندما تقدم شيئا دون مقابل يجعلك تشعر بالرضى. أما شيلدز فقد أصبح التطوع بالنسبة إليها مهما بصفة خاصة في السنة الماضية، عندما تحولت نيويورك إلى بؤرة وباء، حيث كانت سيارات الإسعاف المدوية تنقل المرضى إلى مستشفيات المدينة.

وتختم شيلدز بترديد مقولة لأمها مفادها، أنه "إذا شعرت بالضعف فتطوع ورد الجميل للآخرين، لأن ذلك سيجعلك تشعر بحال أفضل".