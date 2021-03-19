أوبرا باريس تزوّد نزلاء دور رعاية المسنّين بنظارات الواقع الافتراضي لمشاهدة عروضها

أعلنت إدارة أوبرا باريس عن شراكة مع دور المسنين في فرنسا ليتمكن كبار السن من مشاهدة عروضها عبر سماعات ونظارات الواقع الافتراضي. وتقول المؤسسة العمومية الفرنسية التي تديرها وزارة الثقافة الفرنسية، إن تشغيل مقاطع الفيديو بتقنية الواقع الافتراضي من الإنترنت تتم ‫مباشرة بنظارات الواقع الافتراضي الموصلة بالحواسيب.

وفي بيان صحفي، اطلعت عليه يورونيوز فإن حوالي أربعين دار رعاية المسنين ستستفيد من هذا العرض، موضحا " لقد ظل نزلاء دور رعاية المسنين في عزلة لعدة أشهر بسبب الوباء، ومن أجل التخفيف عنهم سيستمتعون بمشاهدة مقاطع موسيقية وفيديوهات من الباليه و الأغاني الأوبرالية" وسيتم تزويد كبار السن من المستفيدين من المبادرة بخوذات تحتوي على سماعات ونظارات الواقع الافتراضي.

عازفون باوبرا باريس Opear de Paris

وسيبدأ العمل بهذه المبادرة في ربيع عام 2021 ، حيث سيتمكن كبار السن ممن يقيمون في دور الرعاية بمشاهدة صور بتقنية 360 درجة، لعروض تقدم في أوبرا قصر غارنييه أو أوبرا الباستيل، فضلا عن رقصات الباليه المختلفة.

بببعازفون بدر أوبرا باريس opera de Paris

شدد المدير العام لأوبرا باريس الوطنية، ألكسندر نيف بقوله : " جرت العادة أن تستقبل أوبرا باريس جمهورًا كبيرًا في قاعاتها ، ولكن يجب أن تذهب، بأي وسيلة، لمقابلة كل من لا يمكنه الحضور إلى قاعاتها ".

وأضاف أنطوان بيرين، المدير العام لاتحاد دور رعاية المسنين أن "سكان دور رعاية المسنين لدينا بعيدون عن عائلاتهم منذ عدة أشهر"مضيفا" وحتى لو كانت عمليات الخروج من إجراءات الإغلاق تلوح في الأفق، فإن مثل هذه الأجهزة لا تزال ضرورية" للترفيه وكسر العزلة "