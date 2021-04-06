شاهد: شرطة دالاس تطارد مشتبها به يقود سيارة إسعاف "مسروقة"

تمكنت شرطة دالاس في الولايات المتحدة من إلقاء القبض على مشتبه به، إثر مطاردته وهو هارب في سيارة إسعاف تابعة لفرق الطوارئ.

وأظهر مقطع فيديو التقط جوا عملية المطاردة التي استغرقت حوالي الساعة، لاحق خلالها عناصر الشرطة (عناصر إنفاذ القانون) السيارة المسرعة عبر دالاس، ثم انتقالها إلى مقاطعة كولين.

واخترقت سيارة الإسعاف حواجز أثناء المطاردة، وتوجه بها سائقها الملاحق على طريق عكس اتجاه السير. وانتهت المطاردة بالقبض على المشتبه به، الذي سرق السيارة بحسب الشرطة من محطة إطفاء.