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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: شرطة دالاس تطارد مشتبها به يقود سيارة إسعاف "مسروقة"

بقلم:  يورونيوز
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مطاردة سيارة إسعاف مسروقة في ولاية تكساس الأمريكية
مطاردة سيارة إسعاف مسروقة في ولاية تكساس الأمريكية   -   حقوق النشر  KDFW Fox 4 / AP Photo
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تمكنت شرطة دالاس في الولايات المتحدة من إلقاء القبض على مشتبه به، إثر مطاردته وهو هارب في سيارة إسعاف تابعة لفرق الطوارئ.

وأظهر مقطع فيديو التقط جوا عملية المطاردة التي استغرقت حوالي الساعة، لاحق خلالها عناصر الشرطة (عناصر إنفاذ القانون) السيارة المسرعة عبر دالاس، ثم انتقالها إلى مقاطعة كولين.

واخترقت سيارة الإسعاف حواجز أثناء المطاردة، وتوجه بها سائقها الملاحق على طريق عكس اتجاه السير. وانتهت المطاردة بالقبض على المشتبه به، الذي سرق السيارة بحسب الشرطة من محطة إطفاء.