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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: مطاردة سينمائية بين سائق شاحنة والشرطة الأمريكية في لوس أنجلس

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
شرطة أمريكا
شرطة أمريكا   -   حقوق النشر  ABC7 LOS ANGELES via AP
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شهدت شوارع مدينة لوس أنجلس الأمريكية وطرقاتها السريعة مطاردة من النوع الهوليوودي بين سائق شاحنة وسيارات الشرطة.

والتقطت الكاميرات المثبتة بالطائرات التابعة للشرطة تخطى سائق الشاحنة حدود السرعات المسموح بها.

ولجأ سائق الشاحنة إلى القيادة عكس اتجاه سير بعض الطرقات ما دفع الشرطة للاستمرار في مطاردته عن بعد حتى تمكنت من تطويقه في نهاية المطاف.

وأظهرت اللقطات المصورة اقتياد سائق الشاحنة في إحدى سيارات الشرطة.

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