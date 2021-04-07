المغرب يشدد حظر التجول الليلي في شهر رمضان

أعلن المغرب تشديد قيود حظر التجول الليلي في شهر رمضان الذي يبدأ منتصف شهر نيسان/أبريل الحالي، بهدف كبح تفشي وباء كوفيد-19. وقال بيان للحكومة إنّها قررت "حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحا (...) مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا".

وسيؤدي هذا القرار إلى تعليق الصلوات الجماعية مساءً في المساجد، ويحظر خروج العائلات بعد الإفطار.

والمغرب في حال طوارئ صحية منذ منتصف آذار/مارس، وحظر التجول مفروض منذ كانون الأول/ديسمبر، بيد أنّ السلطات عززت حديثاً التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس ونسخه المتحوّرة. وقد تم رصد بضع عشرات من حالات النسخة البريطانية المتحوّرة في سبع مناطق في المملكة، حسب وزارة الصحة.

وكان قد جرى إغلاق الحدود، فيما علّقت الرحلات الجوية مع ثلاثين دولة في الأسابيع الأخيرة وذلك بعد استئنافها بناء على استثناءات.

وسجّل المغرب رسميا 499.025 إصابة، بينها 8865 وفاة، فيما تلقى اللقاح نحو أربعة ملايين شخص منذ إطلاق حملة التطعيم الوطنية في نهاية كانون الثاني/يناير، حسب الحصيلة الصادرة الثلاثاء.

وكان للأزمة الوبائية أثر عميق على اقتصاد البلاد، اذ بلغ الانكماش نحو 7,1 في المائة وفقا لأرقام غير نهائية صدرت نهاية آذار/مارس عن المعهد الوطني للإحصاء.

ويعاني قطاع السياحة الذي يشكّل إحدى ركائز الاقتصاد المغربي، بشكل كبير بسبب تداعيات الأزمة الوبائية.