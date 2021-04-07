واشنطن تستأنف مساعدتها للفلسطينيين بقيمة 235 مليون دولار وإسرائيل تبدي "خيبة أملها"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء استئناف مساعدتها للفلسطينيين التي توقفت إبان ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، على أن تبلغ 235 مليون دولار (نحو مئتي مليون يورو).

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن "المساعدة الأمريكية للشعب الفلسطيني تخدم مصالح وقيم الولايات المتحدة".

وأضاف: "إنها توفر مساعدة حيوية لمن يحتاجون إليها وتسهل التنمية الاقتصادية وتدعم الحوار الإسرائيلي الفلسطيني وتنسيق الأمن والاستقرار".

وقال بلينكن إن المساعدات ستشمل 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والمشروعات التنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة و عشرة ملايين دولار لبرامج بناء السلام و 150 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

"خيبة أمل" إسرائيلية

من جهته، أبدى سفير إسرائيل لدى واشنطن "خيبة أمله" بعد الإعلان عن عودة المساعدات الأمريكية للفلسطينيين.

وقال جلعاد إردان في بيان "أعربت عن خيبة أملي وعدم موافقتي على قرار استئناف تمويل الأونروا من دون التأكد أولا من إنجاز بعض الإصلاحات التي تهدف خصوصا إلى وضع حد لتشجيع (معاداة السامية) وسحب المضامين المعادية للسامية من المناهج الدراسية".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكية السابق دونالد ترامب قد أوقفت المساعدات الأمريكية للفلسطينيين وخاصة وسط اتهامات من وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو لمنظمة الأونروا بالفساد.

وقال بومبيو قبل أسبوع واحد فقط من مغادرته منصبه إن الأونروا "مليئة بهدر (الأموال) والاحتيال (و) المخاوف من دعم الإرهاب".