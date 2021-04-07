شاهد: الثلوج تكسي بروكسل بحلة بيضاء

استيقظ البلجيكيون على مشهد غطت الثلوج فيه العاصمة في حدث غير معتاد في هذا الوقت من العام.
وغطت الثلوج الأشجار والحشائش في متنزه بوا دي لا كامبري كما غطت أسطح الممتلكات في ثلوج نادرة بأبريل/ نيسان.
استيقظ البلجيكيون على مشهد غطت الثلوج فيه العاصمة في حدث غير معتاد في هذا الوقت من العام.
وغطت الثلوج الأشجار والحشائش في متنزه بوا دي لا كامبري كما غطت أسطح الممتلكات في ثلوج نادرة بأبريل/ نيسان.
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