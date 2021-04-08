رئيس وزراء إيطاليا يصف إردوغان بأنه "ديكتاتور" وأنقرة تستدعي سفير روما

نددت تركيا الخميس بتصريحات رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي "المهينة" في حق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي شبه فيها اردوغان ب"الديكتاتور". وكتب وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو على تويتر بعد استدعاء وزارته للسفير الايطالي لدى أنقرة "ندين بشدة التعليقات الشعبوية غير المقبولة والمهينة وغير المنطقية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإيطالي المعيّن دراغي".

وكان دراغي قد وصف مساء الخميس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه "ديكتاتور"، وذلك ردا على سؤال تناول الحادث البروتوكولي مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أنقرة.

وقال دراغي خلال مؤتمر صحافي في روما ردا على سؤال عن سلوك إردوغان حيال ما حدث لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تركت من دون مقعد للحظات خلال اجتماع معه، "شعرت بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة المفوضية من جانب هؤلاء، ولنسمهم كما هم، الديكتاتوريين".

واثار الشريط المصور لهذا الحادث البروتوكولي خلال اجتماع فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع الرئيس التركي في أنقرة، صدمة العديد من النواب الأوروبيين والمسؤولين الكبار في التكتل. وأضاف دراغي "لا اؤيد ابدا سلوك الرئيس التركي بازاء رئيسة المفوضية (...) هذا لم يكن سلوكا ملائما".

لكنه اعتبر أن إردوغان يبقى ضمن فئة من المسؤولين الذين "ينبغي التنسيق معهم" رغم الخلافات السياسية معهم. وتابع "ينبغي أن يكون المرء صريحا للتعبير عن اختلاف آرائه وسلوكياته وكيفية رؤيته للمجتمع، ولكن (عليه) أن يكون مستعدا أيضا ليس للتنسيق بل للتعاون من أجل مصلحة بلاده"، مشددا على ضرورة إيجاد "توازن دقيق" بين هذين الأمرين.