علماء يكتشفون بقايا حيوان غير معروف عاش في عصر الديناصورات

عثر علماء مختصون في علم المتحجرات (الأحياء القديمة) في تشيلي على بقايا حيوان غير معروف من الثدييات يعتقد أنه عاش على الأرض في عصر الديناصورات.

وعثر على بقايا الحيوان في باتاغونيا، في الجزء الذي يقع في تشيلي، بإقليم ماجلان تحديداً، ويعتقد أنه عاش في الحقبة التي يعرفها العلماء بحقبة الحياة الوسطى (Mesozoic) والتي امتدت بين 242 مليون عاماً في الماضي و66 مليون عاماً.

ولكن الحيوان قد يكون عاش قبل نحو 70 مليون بحسب ما يقوله القيمون على الاكتشاف.

ونشرت مجلة "نيتشر ريسيرتش" خبر اكتشاف هذا النوع الحيواني الجديد الذي أطلق عليه العلماء اسم "أوريثيوم تزن" Orrretherium tzen الأربعاء، وشارك في الاكتشاف علماء من جامعات في الأرجنتين وتشيلي والبرازيل.

وقال ألكساندر فارغاس من طاقم العلماء إن هذا الاكتشاف يساعد أكثر على فهم تاريخ وتطور الثدييات في القارة الأميركية بشكل عام، خصوصاً في حقبة الديناصورات.

ومع أن بقايا الديناصورات عثر عليها منذ مطلع القرن التاسع عشر في أمريكا اللاتينية، إلا أن أولى العظام التي تعود لحيوانات عاشت في الحقبة الوسطى لم تكتشف إلا في ثمانينيات القرن الماضي.

وقد سبق وعثر علماء على بقايا حيوانين يعتقد أنهما عاشا في نفس الفترة التي عاش فيها "الأوريثيوم تزن".