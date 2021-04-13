شاهد هذا الفيديو من قلب العالم الخفي لخلية النحل

حل الربيع وتفتحت الأزهار والنحل يعمل بجد لجمع الرحيق. ويعتبر نحل العسل الأوروبي أو الغربي حشرة اجتماعية تعيش داخل المستعمرات بأعداد كبيرة، وقد استخدمها مربو النحل طيلة قرون عدة لاستغلال عسلها اللذيذ، والمساعدة في تلقيح المحاصيل .

وقد كشف علماء ألمان لمحة فريدة عن العالم الخفي لخلية نحل العسل، باستعمال أجهزة كاميرا، لتصوير السلوكات الفريدة التي تعزز الطبيعة الاجتماعية للنحل.

وكشف الشريط المصور الفريد عن ملكة تضع بيضها، وتتغذى من يرقات النحل العامل، إضافة إلى تخزين حبوب اللقاح. وبحسب الأمم المتحدة فإن ما يقرب من 35 في المائة من الملقحات اللافقارية خاصة النحل والفراشات تواجه الانقراض.

وتعتمد نحو 90 بالمئة من أنواع النباتات البرية المزهرة في العالم على التلقيح، إلى جانب أكثر من 75 في المائة من المحاصيل الغذائية في العالم، و35 في المائة من الأراضي الزراعية العالمية، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة.