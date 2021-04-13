الرئيس الجديد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يدخل مكتبه بحماية أمنية وسط احتجاجات الصحافيين

تمكن الرئيس المدير العام المعين حديثاً على رأس وكالة الأنباء التونسية الحكومية من الدخول إلى مقر عمله، بعدما منعه صحافيون يحتجون على تعيينه، إذ يرون أنه تعيين "سياسي".

وينفذ العشرات من الصحافيين العاملين في وكالة تونس إفريقيا للأنباء احتجاجات متواصلة، منذ تعيين كمال بن يونس مطلع أبريل/نيسان من قبل الحكومة ومنعوه من الدخول إلى مكتبه الثلاثاء.

لكن بن يونس تمكن من دخول مقر الوكالة يرافقه أفراد من الأمن رغم صراخ الصحافيين والاحتجاج المتواصل، على ما أفادت وسائل إعلام محلية ونقابة الصحافيين.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أحد المحتجين يصرخ في وجه المدير العام الجديد، المحاط بقوات من الأمن قائلا "بهذه الطريقة تريدون تسيير الوكالة".

وأفاد صحافيون من الوكالة الحكومية أن الحكومة تحاول بسط يدها على الاعلام العمومي، "عبر تعيينات سياسية". وقد نشر موقع نواة الداعم لحريات الإعلام في تونس الأسباب التي تقف وراء رفض الصحافيين تعيين بن يونس على رأس المؤسسة.

ونددت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين "بعملية اقتحام وكالة تونس إفريقيا للأنباء من قبل قوات الشرطة، معتبرة أن إقحام الشرطة في الشأن الإعلامي هو تجاوز خطير ومرفوض على الإطلاق".

بيان مشترك تونس في 13 أفريل 2021 عقب اقتحام أعداد كبيرة من قوات الأمن، اليوم الثلاثاء 13 أفريل 2021، مقرّ وكالةَ تونس... Posted by ‎النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين-Snjt‎ on Tuesday, April 13, 2021

كما طالبت النقابة الحكومة "بمراجعة التعيينات السياسية والحزبية على رأس وسائل الاعلام، وفتح حوار جدي وعميق حول إصلاح هذه المؤسسات بدل السعي نحو تدجينها لخدمة أجندات سياسية وحزبية ضيقة".

كما استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود في تغريدة على تويتر "توغل الشرطة في مقر الوكالة"، وكذلك "الاعتداء على الصحافيين" الذين احتجوا على تعيين الرئيس المدير العام الجديد للوكالة، وقد "وصل إلى المكان تحت حماية الشرطة".