فيديو: حريق كبير في مصنع تاريخي للنسيج في سانت بطرسبرغ

نشب حريق كبير الإثنين في مصنع تاريخي للنسيج في سانت بطرسبرغ ثاني كبرى المدن الروسية، ما تسبب بمقتل شخص ونقل اثنين آخرين إلى المستشفى، فيما تصاعدت أعمدة الدخّان الكثيفة فوق الموقع.

وعلمت فرانس برس لدى وزارة الطوارئ أن "وفق المعلومات الأولية، توفي شخص ونقل اثنان إلى المستشفى"، فيما دمر الحريق عدة طوابق في مبنى نيفسكايا مانوفاكتورا المبني بالطوب الأحمر على ضفة اوكتيابرسكايا من نهر نيفا.

وذكرت الوزارة أنّه تم إجلاء 40 شخصا من المبنى. وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس في المكان أنّ ألسنة اللهب اجتاحت المصنع الضخم الذي تبلغ مساحته 4 آلاف متر مربع وتم تاسيسه كمصنع للنسيج في 1841.

وأممت السلطات المصنع إبان العهد السوفياتي، قبل أن يتم بيعه للقطاع الخاص في العام 1992. وخلال السنوات الأخيرة، تواصل إنتاج النسيج في جزء من المبنى، فيما تم تأجير بعض أجزائه كمكاتب فيما أهمل ما تبقى منه.