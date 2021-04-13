شاهد: الشرطة الأمريكية تفرق بالقوة متظاهرين غاضبين من قتلها رجلا أسود

تجمع متظاهرون أمس الإثنين، خارج قسم شرطة مركز بروكلين بعد مقتل دونت رايت، وهو شاب أسود يبلغ من العمر 20 عاما، على يد الشرطة. وتفرق المتظاهرون عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والذخيرة. ويبلغ التوتر مستويات عالية بسبب محاكمة ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق المتهم بقتل جورج فلويد.