شاهد: الشرطة الأمريكية تفرق بالقوة متظاهرين غاضبين من قتلها رجلا أسود

تجمع متظاهرون أمس الإثنين، خارج قسم شرطة مركز بروكلين بعد مقتل دونت رايت، وهو شاب أسود يبلغ من العمر 20 عاما، على يد الشرطة. وتفرق المتظاهرون عندما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والذخيرة. ويبلغ التوتر مستويات عالية بسبب محاكمة ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق المتهم بقتل جورج فلويد.
No Comment المزيد من
فيديو: النيران تلتهم مبنى أثرياً يعود تاريخ بنائه لعام 1841 في سانت بطرسبرغ
شاهد: باريس وآخر ابتكارات كورونا.. "ابقوا في منازلكم وحفلات الأوبرا تأتي إليكم"
شاهد: سكان جزيرة فرنسية يتحدون كورونا ويخرجون لمشاهدة انفجار بركان "بيتون دي لا فورني"
شاهد: ناد أمريكي يتحدى الصورة النمطية لشكل أجسام رياضي التزلج
شاهد: روسيا تطلق عشرات المجسمات لصواريخ فضائية احتفاءً بذكرى رحلة يوري غاغارين
طلاء أحمر في شوارع رانغون تنديدا بعنف قوى الامن وتذكيرا بقتلى الانقلاب العسكري
شاهد: انفجار بركان في جزيرة سانت فنسنت
فيديو: مهرجان للتزلج بـ"البكيني" يعلن نهاية الموسم الشتوي في سوتشي الروسية
فيديو: ناشطون فرنسيون يدعون إلى فرض ضرائب على الأثرياء و"المستفيدين" من الوباء
فيديو: هكذا كشفت مصر النقاب عن مدينة الحرفيين التي يفوق عمرها الـ3000 عام
شاهد: قارب "ترينغا" من البر إلى البحر
شاهد: احتجاج التماثيل على إجراءات الإغلاق في أحد مطاعم بريشتينا
شاهد: صاروخ سويوز يلتحم بمحطة الفضاء الدولية في مهمة تكريمية بذكرى رحلة غاغارين
شاهد: اليقطين والبازلاء في معرض بنيويورك تكريما للفنان الياباني يايوي كوساما
شاهد: من كازاخستان .. سويوز ينطلق نحو محطة الفضاء الدولية