وزير فرنسي: كوفيد-19 سيكلف فرنسا 424 مليار يورو خلال ثلاث سنوات

أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء أن جائحة كوفيد-19 ستكلف فرنسا نحو نصف تريليون يورو خلال ثلاث سنوات بسبب زيادة الانفاق وانخفاض عائدات الضرائب.

وقال وزير العمل والحسابات العامة الفرنسي أوليفييه دوسوبت لصحيفة لوفيغارو إن الأزمة الصحية كلفت الدولة نحو 158 مليار يورو عام 2020، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 171 مليار عام 2021، قبل ان يعود ليتراجع إلى 96 مليار عام 2022.

وهذه الأرقام التي أكدتها وزارة المالية الفرنسية لوكالة فرانس برس تجعل إجمالي الكلفة التقديرية للجائحة 424 مليار يورو (504 مليار دولار) بين عامي 2020 و2022.

وتشمل هذه الكلفة دعم رواتب الأشخاص الذين تم تسريحهم موقتا وصندوق التضامن ومساعدة الشركات التي تكافح من أجل البقاء.

ولجأت فرنسا إلى الاقتراض بشكل كبير خلال ثلاثة إغلاقات عامة على مستوى البلاد لمنع الاقتصاد من الانهيار.

ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 118 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وأن يبلغ الميزانية 9 بالمئة، وهذان رقمان قياسيان في حقبة ما بعد الحرب.