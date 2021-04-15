شاهد: احتجاجات على التسريح المحتمل للعمال في شركة أليطاليا للطيران

احتج عمال صناعة الطيران في العاصمة الإيطالية روما ضد التسريح المحتمل للشركات الإيطالية، بما في ذلك الناقل الرئيسي للبلاد أليطاليا.
وتجري السلطات الإيطالية مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة الهيكلة المحتملة لشركة أليطاليا من خلال إطلاق شركة طيران مملوكة للدولة "إيتا"، إلا أن النقابات العمالية تشعر أن الاتحاد الأوروبي يفضل شركات الطيران الأجنبية. وتجمع مئات الطيارين والمضيفات وغيرهم من الموظفين أمام مبنى وزارة التنمية الاقتصادية للتعبير عن تذمرهم كما اقتحم المتظاهرون شارعًا في روما لفترة وجيزة لكن قوات الشرطة أجلتهم بشكل سلمي.
وتناضل بعض شركات الطيران من أجل البقاء وسط جائحة كورونا حيث يخشى العديد من العمال من فقدان وظائفهم.
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