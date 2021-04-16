شاهد: إجراءات أمنية مشددة في القدس قبل أداء أول صلاة الجمعة خلال شهر رمضان في المسجد الأقصى

شددت الشرطة الإسرائيلية الإجراءات الأمنية في القدس مع وصول المصلين قبل صلاة الجمعة الأولى خلال شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.

وسمحت إسرائيل لعشرة آلاف فلسطيني من سكان الضفة الغربية ممن تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، بالصلاة في المسجد الأقصى، ثاني الحرمين الشرفين لري المسلمين.

قبل الوباء، كان عشرات الآلاف من المؤمنين يزورون المجمع للصلاة خلال الشهر الكريم، ولكن جائحة الفيروس التاجي أوقفت الصلاة في المسجد الأقصى في العام 2020.

ويتميز شهر رمضان بالصلاة والعبادة والصيام، ومن مظاهر الشهر الفضيل الاحتفال بالإفطار والأعياد الليلية مع العائلة والأصدقاء. وتحظر السلطات في عدة دول التجمعات المزدحمة في المساجد لأداء صلاة التراويح وخارجها لتناول الوجبات بسبب استمرار انتشار الفيروس على مستوى العالم.