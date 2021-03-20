المسجد النبوي سيفتح أبوابه لصلاة التراويح بطاقة 60 ألف مصلٍ خلال رمضان

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلاً عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس إن المسجد النبوي سيفتح أبوابه لإقامة صلوات التراويح خلال شهر رمضان المقبل.

وأضافت الوكالة أن السديس أكد إقامة صلاة التراويح بالمسجد أسوة بالفروض مع مراعاة الإجراءات الاحترازية التي ستُطبق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطبقاً لإجراءات هذا العام، ستكون الطاقة الاستيعابية القصوى للمسجد 60 ألف مصلٍ في وقت واحد.

وتنص خطة إعداد السلطات السعودية لشهر رمضان المقبل على "أن يُغلق المسجد النبوي بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، ويفتح قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من الشهر"، والتي سيستمر فتح المسجد فيها على مدار الساعة.

وأضافت "واس" أنه "سيتاح للمصلين الصلاة في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ويستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز".

وكانت السعودية قد سمحت بإقامة صلاة التراويح بالمسجد النبوي خلال رمضان الماضي مع تقليل عدد التسليمات والحد من دخول المصلين إلى المسجد لاحتواء انتشار الوباء.