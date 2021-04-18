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أفغانستان

مقتل ثمانية من عائلة واحدة بالرصاص في مسجد شرق أفغانستان

بقلم:  يورونيوز
عدد من أفراد الأمن الأفغاني أمام مسجد تعرض للهجوم بالعاصمة كابول. 12/06/2020
عدد من أفراد الأمن الأفغاني أمام مسجد تعرض للهجوم بالعاصمة كابول. 12/06/2020   -   حقوق النشر  STR/AFP or licensors
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أعلن مسؤولون الأحد مقتل ثمانية من أفراد عائلة واحدة بالرصاص في مسجد في مدينة جلال أباد في شرق أفغانستان مساء السبت.

وقال حاكم ولاية ننغرهار ضياء الحق أمرخيل في رسالة على فيسبوك إن خمسة أخوة وثلاثة من أبناء عمومهم قتلوا "في المسجد عند الساعة 21,00 أثناء صلاة العشاء في الحي 9 في مدينة جلال آباد".

وأوضح حاكم ننغرهار لوكالة فرانس برس أن "التحقيق جار لكن وفقا المعلومات نجم هذا الحادث عن خلاف على عقار".

وأكد فريد خان المتحدث باسم شرطة ننغرهار الوقائع لفرانس برس.

وتأتي هذه الحادثة خلال رمضان بينما يجتمع الرجال كل مساء في المسجد لأداء صلاة التراويح.

المصادر الإضافية • أ ف ب