لاعبة التنس أنس جابر تبلغ ثاني نهائي في مسيرتها خلال دورة تشارلستون

تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة 27 عالميًا إلى النهائي الثاني في مسيرتها الاحترافية، بعد تغلبها امس السبت على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش في نصف نهائي دورة تشارلستون في كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة، (250 نقطة) 6-3 و6-صفر.

وثأرت جابر المصنفة أولى في الدورة لخسارتها نصف نهائي الدورة ذاتها لـ500 نقطة الأسبوع الفائت، أمام كوفينيتش بالذات 3-6 و2-6. وتلتقي جابر (26 عامًا) في النهائي مع الاسترالية أسترا شارما، التي فازت على الكولومبية ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو.

وكانت أنس ترشحت إلى النصف النهائي على حساب اليابانية هيبينو، وغرد موقع رابطة محترفات التنس عبر موقع تويتر تعليقا على تلك النتيجة.

وستكون الفرصة سانحة أمام جابر لتحقيق أول ألقاب مسيرتها الاحترافية، بعدما فشلت في المحاولة الأولى في نهائي دورة موسكو عام 2018، عندما سقطت أمام الروسية داريا كاساتكينا.

وهذا الفوز هو الثامن عشر لجابر هذا العام مقابل سبع هزائم، وهو ثاني أعلى رصيد انتصارات في 2021، بعد الإسبانية غاربينيي موغوروسا.