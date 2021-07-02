فوز لاعبة التنس أنس جابر في الدور الثالث من ويمبلدون على الإسبانية غابرين موغوروزا

فازت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 24 عالميا، في لقاء الدور الثالث من ويملبدون في لندن (ثالث البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب)، على منافستها الإسبانية غابرين موغوروزا المصنفة 12 عالميا، بشوطين لشوط.

وكانت تفاصيل المباراة التي فازت بها أنس كالآتي: شوط أول فازت به موغوروزا 7ـ5، ثم تداركت أنس لتفوز بالشوط الثاني 6ـ3 ثم 6ـ2.

وفي بداية المباراة افتقرت أنس إلى الدقة إذ ارتكبت 15 خطأ مباشرا، وسجلت 10 نقاط كسر فاشلة في الشوط الأول الذي خسرته. ولكن بمجرد أن استعادت أنس جابر إمكانياتها، سيطرت إلى حد كبير على غابرين موغوروزا، المصنفة الأولى عالميا سنة 2017.

وسوف تواجه أنس جابر في الدور المقبل البولندية إيغا سفياتيك المصنفة 7 عالميا، من أجل التأهل إلى الدور الربع النهائي.

وكانت أنس جابر البالغة من العمر 26 سنة، ترشحت إلى الدور الثالث بعد تغلبها على الأمريكية فينوس وليامز بشوطين لصفر، فيما تغلبت موغوروزا البالغة من العمر 27 سنة، على الهولندية ليسلي كركوفي بشوطين لصفر أيضا.

وكانت أنس جابر توجت بلقب دورة برمنغهام الإنجليزية الشهر الماضي، وهو أول لقب لها ضمن اتحاد لاعبات التنس المحترفات.