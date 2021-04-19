شاهد: وزير الصحة النمساوي الجديد يرتدي الحذاء الرياضي خلال مراسم أداء اليمين

أثار وزير الصحة النمساوي الجديد، وولجانج موكشتاين ضجة إعلامية في البلاد بعد ظهوره خلال حفل أداء اليمين الدستورية وهو يرتدي الحذاء الرياضي. ونصب الإثنين الرئيس ألكسندر فان دير بيلين رسميًا الطبيب البالغ من العمر 46 عامًا والمنتمي إلى حزب الخضر النمساوي في فيينا.

وكان ماكشتاين، المعروف بلباسه غير الرسمي، قد نشر في وقت سابق على تويتر صورة له وهو يصل إلى الحفل بواسطة وسائل النقل العام ترام فيينا.

أشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النمساويين إلى أن السياسي انتهك قواعد السلوك الرسمية، لكن آخرين أشادوا بتصرفه ومظهره.

وكتب الوزير الجديد في تغريدة على حسابه في تويتر "إنني أكن احتراما كبيرا لهذه المهمة المسؤولة وأتطلع إلى التعاون الجيد للشعب النمساوي".

كطبيب، شارك موكشتاين في تأسيس عيادة طبية خاصة به في فيينا، حيث يعالج الرئيس النمساوي فان دير بيلين. وقال فان دير بيلن إن الوزير الجديد "يجب أن يستمر في "سياسة السيطرة على الوباء" ولكن أيضًا يتجنب الانقسام في المجتمع.