إسبانيا تكشف موعد إنتاج لقاحها الخاص لمكافحة كورونا

وصف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ، مشروع شركة الأدوية العالمية لإنتاج لقاح كورونا- هيبرا، باعتباره من أكبر المشاريع الواعدة في أوروبا لإنهاء أزمة الوباء ، حيث من المتوقع أن يكون لإسبانيا لقاح كوفيد-19 الخاص بها قبل نهاية هذا العام.

في الأسبوع الماضي، زار بيدرو سانشيز مرافق شركة الأدوية العالمية لإنتاج لقاح كورونا- هيبرا في مدينة آمر، الواقعة في مقاطعة جيرونة التابعة لمنطقة كتالونيا.، حيث شدد على أهمية التطعيم باعتباره "أملًا كبيرًا" للتغلب على الأزمة الصحية التي سببها فيروس كورونا المستجد حول العالم" على حد قوله.

يعد المشروع واحدًا من أكثر المشاريع تقدمًا قيد التطوير حاليًا في إسبانيا ومن المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية في حزيران/يونيو من هذا العام وسيتم إنتاج 400 مليون جرعة بحلول عام 2022.

وأوضح سانشيز "بين أبريل وسبتمبر من هذا العام ، ستصل حوالي 87 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 من شركات مختلفة، سنضمن تطعيم جميع مواطنينا هذا العام ، أينما كانوا".

وتخطّط الحكومة الإسبانية لتطعيم 70 بالمئة من السكّان بحلول نهاية شهر آب/أغسطس. وحتّى الآن، تلقّى جرعتي اللّقاح 2.9 مليون نسمة من أصل عدد سكان البلاد البالغ 47 مليون نسمة، في حين تلقّى جرعة واحدة على الأقلّ 9.3 مليون نسمة.

كما أعلنت إسبانيا الأسبوع الماضي، أنّها ستحصر استخدام لقاح أسترازينيكا بمن هم فوق 60 عاماً، في قرار يأتي بعد أن خلصت هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية إلى وجوب إدراج جلطات الدم ضمن الآثار الجانبية "النادرة جداً" للّقاح المضادّ لكوفيد-19

ويأتي القرار الإسباني بعد ساعات على إصدار الهيئة الأوروبية لتنظيم الأدوية ومقرّها أمستردام بياناً دعت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في استخدام لقاح أسترازينيكا لأنّ فوائده تفوق مخاطره. وكانت دول أوروبية أخرى اتّخذت إجراءات مشابهة، إذ حصرت فرنسا استخدام اللّقاح بمن هم فوق 55 عاماً في حين حصرت إيطاليا وألمانيا وهولندا استخدامه بمن هم فوق 60 عاماً.

قالت وزارة الصحة الإسبانية مؤخرًا إن ما يقرب من اثني عشر مليون شخص قد تلقوا جرعتهم الأولى من اللقاحات المختلفة حتى الآن ، وتلقى أكثر من ثلاثة ملايين شخص، أو حوالي 6.9٪ من السكان ، الجرعتين.

وإسبانيا هي من بين الدول الأوروبية الأكثر تضرّراً من الوباء، إذ سجّلت أكثر من 3،396،685 ملايين حالة إصابة مؤكّدة بالفيروس وأكثر من76882 ألف حالة وفاة، مرتبطة بالمرض، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.