ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الأوكرانيين في دول الاتحاد الأوروبي

قال مكتب شؤون اللاجئين الأوروبي (EASO) إن قرابة ألف أوكراني تقدموا بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي في فبراير - شباط مع تقديم أكثر من ثلثي الطلبات في فرنسا.

وفي هذا الإطار، تم تقديم 971 طلبًا من قبل مواطنين أوكرانيين بزيادة قدرها 72 بالمئة مقارنة بشهر يناير. على أساس شهري ، لم يتم بلوغ هذا الرقم منذ مارس - آذار 2017 لحاملي الجنسية الأوكرانية.

وقالت المنظمة في بيان إنه اعتبارًا من فبراير 2020، تم تقديم 680 طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي من قبل الأوكرانيين. لم يتم تقديم أي تفسير لدوافع أو أسباب طلبات الحماية.

تم تقديم طلبات اللجوء قبل اندلاع التوترات الناجمة عن الانتشار الكبير للقوات الروسية للمناورات على الحدود مع أوكرانيا.

وكان ما يقرب من 8000 طلب لجوء مقدم من الأوكرانيين قيد النظر في نهاية فبراير - شباط 2020، وانخفض هذا الرقم إلى حوالي 6300 في نهاية فبراير - شباط 2021.

صدرت آراء إيجابية بمنح حق اللجوء، وهي تمثل نسبة 14٪ من الطلبات في فبراير 2021 ،كما استفاد نصف من صدرت بحقهم قرارات إيجابية في فبراير من الحصول على صفة "اللاجئ".

الوضع الآخر الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي هو "الحماية الفرعية" والتي تشمل منح حق حماية لملتمسي اللجوء الذين لم يُمنحوا وضع اللاجئ إذا افتُرض بشكل معقول أنهم سيواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض للظلم الشديد عند عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

يمكن للأوكرانيين دخول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة وتعتبر بلادهم دولة آمنة من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي على عكس سوريا لتي كانت في حالة حرب منذ 10 سنوات والتي تقدم منها 10046 مواطنًا بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي في فبراير 2021.