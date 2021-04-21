سياسيون ومشاهير يعربون عن سعادتهم بحكم إدانة قاتل جورج فلويد

بعد إدانة الشرطي السابق ديريك شوفين بتهمة قتل جورج فلويد، المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، أمس الثلاثاء، علت أصوات سياسية وفنية أمريكية بالدعم للحكم الصادر بحق شوفين بعد محاكمة استمرت جلساتها لمدة ثلاثة أسابيع.

وكتب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، "اليوم فعلت هيئة المحلفين الشيء الصحيح. إلا أن العدالة الحقيقية تتطلب أكثر من ذلك".

وأضاف أوباما، يجب أن يفهم الجميع أن "الأمريكيين السود يعاملون بشكل مختلف يوميا وأن الملايين يعيشون في خوف من أن تكون مواجهتهم المقبلة مع السلطات هي الأخيرة".

من جانبها علقت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، على حكم هيئة المحلفين، وقالت في تغريدة : "تستحق عائلة فلويد ومجتمعه محاسبة قاتله، اليوم حصلوا على هذه المساءلة، دائمًا وإلى الأبد، حياة السود مهمة".

لم تقتصر كلمات الترحيب على السياسيين الأمريكيين فقط، بل كان للعديد من النجوم والمشاهير مواقف مشابهة، وقالت الإعلامية أوبرا وينفري إنها ذرفت دموع الفرح عند صدور الحكم.

في سياق متصل، كتب الممثل كريس إيفانز بطل فيلم "كابتن أمريكا" جملة بغاية البساطة: "العدالة. كل الحب لعائلة وأصدقاء جورج فلويد".

وقالت الممثلة والمنتجة الأمريكية كيري واشنطن، "هذه لحظة للتأمل والتفكير، ولكن ليس لوقف النشاط السياسي".

وأضافت في تغريدة نشرتها عبر موقع تويتر: "لدينا الكثير من العمل للقيام به، والمزيد من القتال بانتظارنا".

ويتوقع أن يقضي شوفين البالغ 45 عاما سنوات طويلة وراء القضبان في قضية مقتل فلويد الذي أثارت وفاته في 25 ايار/مايو عام 2020 احتجاجات عنيفة ضد العنصرية والتحيز حول العالم واعتبرت بمثابة اختبار تاريخي لمحاسبة الشرطة في دول غربية عدة.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدانة شوفين بتهمة قتل فلويد "يمكن أن تشكل خطوة عملاقة إلى الأمام" في كفاح الولايات المتحدة ضدّ "العنصرية البنيوية" ولكنه أضاف أنها "ليست كافية".

وشوهد شوفين في تسجيل مصوّر في 25 أيار/مايو 2020 وهو جاثم على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق بينما استلقى الرجل الأسود البالغ 46 عاما على بطنه في الشارع وهو يقول "لا يمكنني التنفّس".