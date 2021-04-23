منظمة الصحة العالمية تحث الدول الإفريقية الاحتفاظ بجرعات لقاح كورونا المنتهية الصلاحية

حثت منظمة الصحة العالمية الدول الإفريقية على عدم إتلاف اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 التي قد تكون انتهت صلاحيتها. وناشدت المنظمة الدول للاحتفاظ بهذه الجرعات وانتظار المزيد من التوجيهات.

ويأتي نداء منظمة الصحة بعد أن أعلنت كل من مالاوي وجنوب السودان أنهما ستتلفان أكثر من 70 ألف جرعة من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا لأن صلاحيتها انتهت في منتصف أبريل/ نيسان الجاري. وسارعت المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض إلى التأكيد أن الجرعات المعنية آمنة للاستخدام.

يمكن استخدام العديد من اللقاحات لمدة تصل إلى 36 شهرًا بعد التصنيع، ولكن لدواعي أن لقاحات كوفيد-19 حديثة الابتكار، فلا توجد بيانات كافية لإثبات فعاليتها على مدى فترات أطول.

شهدت حملات التلقيح ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء إفريقيا وتيرة جد بطيئة بسبب مشكلات الإمداد والتشكيك بفعالية اللقاحات. وقال جون نكينجاسونج، مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا، في مؤتمر صحفي الخميس "إن ندائي للدول الأعضاء يمكن في: إذا كنا نقوم بدورنا في تعبئة هذه اللقاحات، فعليك أن تقوم بدورك وتستخدم اللقاحات".

وأعلنت مالاوي أنها تعتزم تدمير أكثر من 16000 جرعة من لقاح أسترازينيكا صنعت من قبل معهد مصل الهند، لأنها تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها المحدد بـ 13 أبريل- نيسان 2021. كما أعلنت بدورها جنوب السودان أنها ستتخلص من حوالي 59000 جرعة للسبب نفسه.

تمديد الصلاحية

وتم التبرع بجرعات اللقاح إلى 13 دولة أفريقية من خلال شراكة بين الاتحاد الأفريقي وشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية MTN Group، وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية. كما اشترى الاتحاد الإفريقي حوالي مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من جنوب إفريقيا التي علقت استخدام اللقاح وسط شكوك حول فعاليته ضد النسخة المتحورة الجنوب إفريقية التي أصبحت سائدة في البلاد.

وأرسل مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا الجرعات إلى البلدان في أواخر شهر مارس- أذار الماضي، أي قبل أسابيع قليلة فقط من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وأمام هذا الوضع، لفت نكينجاسونج، مدير مركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا ، أن عملية التزويد باللقاحات "صعبة للغاية"، مضيفا أن الأبحاث التي يقوم بها المركز حول صلاحية اللقاحات تشير إلى أنه "من الممكن استخدام اللقاحات المنتهية الصلاحية حتى بعد تسعة أشهر".

من جهته، حث ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، الدول على "تخزين اللقاحات المنتهية الصلاحية بأمان ريثما يتم استكمال الدراسات القائمة في هذا المجال".

وباستثناء ملاوي وجنوب السودان، قالت منظمة الصحة العالمية، إن غانا وسيراليون لم تستخدما بدورهما جميع لقاحاتهما بسبب تواريخ انتهاء صلاحيتها. وأعلن وزير الصحة السيراليوني أن عدد الجرعات غير المستخدمة والمعنية بنهاية الصلاحية تبلغ حوالي ثلث الجرعات التي تلقتها.

ألية كوفاكس؟

من أصل 55 دولة إفريقية، استفادت حوالي 41 دولة من إمداد اللقاحات عبر مخطط المشاركة العالمية كوفاكس. فيما تبقي سبعة بلدان تنتظر الدفعة الأولى.

يهدف مخطط كوفاكس إلى ضمان تقاسم اللقاحات بشكل عادل بين جميع الدول، الغنية والفقيرة. حتى الآن، تم تسليم أكثر من 38 مليون جرعة من اللقاح إلى 98 دولة.

ويقول خبراء الصحة إن وصول اللقاح إلى كافة الدول عبر أنحاء العالم بشكل منصف أمر بالغ الأهمية لإنهاء الوباء.