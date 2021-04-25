شاهد: المسيحيون الأرثوذكس يحيون أحد الشعانين في القدس

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس اليوم في القدس، بأحد الشعانين، بداية الأسبوع المقدس الذي يسبق عيد الفصح بالتقويم الشرقي، وذلك بحضور بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث.
وحمل بعض المؤمنين سعف النخيل لإحياء ذكرى دخول السيد المسيح الى مدينة القدس قبل ألفي عام حين استقبله الناس فارشين دربه بسعف النخيل وأغصان الزيتون.
يذكر أن الكنائس التي تسير حسب التقويم الشرقي، تحتفل يوم السبت المقبل "بسبت النور" على أن يكون الأحد، الذي يليه "عيد الفصح المجيد".
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